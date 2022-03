Frau sein in der DDR: Der Schein der Gleichberechtigung

Zum immer gleichen Ritual zählte neben der unvermeidlichen Ansprache des – zumeist männlichen – Führungspersonals die Auszeichnung "verdienter" Kolleginnen, begleitet von einer finanziellen Gratifikation. Dieser konnte freilich nicht wettmachen, dass Frauen insgesamt weit schlechter bezahlt waren als Männer. Zwar galt der Grundsatz "gleicher Lohn" für gleiche Arbeit, doch herrschte in Erwerbszweigen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt waren wie in Pflegeberufen oder der Textilbranche, ein weitaus niedrigeres Lohnniveau als in "Männerberufen". Selbst dort wurden Frauen oft für schlechter bezahlte Tätigkeiten angestellt, kaum jedoch in Leitungspositionen jenseits der mittleren Ebene. So liegt das Rentenniveau ostdeutscher Frauen heute um vierzig Prozent niedriger als das der Männer. Frauentagsfeier in der Chemiestadt Wolfen Bildrechte: DRA

Kunst als Nische für Kritik an Gleichberechtigung

Solche Probleme anzusprechen oder dagegen zu protestieren, dass auch in der DDR die Hauptlast der Hausarbeit und "Kinderaufzucht" mit bis zu siebzig Prozent bei der Frau lag, wäre jedoch auch am Frauentag niemandem in den Sinn gekommen. Von seiner ursprünglichen, durch Clara Zetkin begründeten Intention, ein Tag des Protests zu sein, hatte er sich meilenweit entfernt – und nicht ohne Grund wurde an seine Ursprünge kaum erinnert.



Nur einen Wunsch äußert 1974 eine "Frauentagsfeiergesellschaft" in einem Brief an das "Magazin": Man möge doch wenigstens anlässlich des Internationalen Frauentages einmal das Aktfoto eines Mannes veröffentlichen. Wirkliche öffentliche Diskussionen wurden – wie so oft in der DDR – stellvertretend im Bereich der Kunst geführt. So löste Wolfgang Mattheuers Bild "Die Ausgezeichnete", das eine abgehärmte, unglücklich wirkende ältere Frau allein vor einem kränklichen Tulpenstrauß zeigt, 1973 erbitterte Debatten aus. Sie blieben die Ausnahme. Das Gemälde "Die Ausgezeichnete" von dem DDR-Künstler Wolfgang Mattheuer aus dem Jahre 1973 Bildrechte: dpa

Verwöhnprogramm zum Frauentag: Genuss ohne Wenn und Aber