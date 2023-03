Der Internationale Frauentag war eine sozialistische Initiative und hatte zunächst kein festes Datum. Zum ersten Mal wurde er am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz gefeiert. Dabei stand die Forderung nach einem Wahlrecht für Frauen zunächst im Vordergrund und während des Ersten Weltkriegs Protest gegen den Krieg.



Die Festlegung auf den 8. März erfolgte erst 1921 auf der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau. Das Datum wurde in Erinnerung an die Rolle der Frauen beim Auftakt der Februarrevolution in Russland gewählt – am 8. März 1917 (23. Februar noch dem damals in Russland noch verwendeten julianischen Kalender) gingen die Bewohnerinnen der Armenviertel Petrograds auf die Straße und forderten Brot sowie ein Ende des Krieges. Damit lösten sie zusammen mit streikenden Arbeitern von Rüstungswerken die Februarrevolution aus.



Die Erzählung von einem angeblichen früheren Streik von Textilarbeiterinnen am 8. März 1857 in New York, die der Datumswahl ebenfalls zugrunde liegen sollte, wurde inzwischen als Mythos widerlegt, der vermutlich von französischen Kommunisten in den 1950er-Jahren in Umlauf gebracht wurde.