Salon Astoria International in Leipzig

Mitte der 60er-Jahre soll in Leipzig der größte und modernste Friseursalon der DDR entstehen – mit fast 1.000 Quadratmetern Fläche. Über die Eröffnung des Salons PGH Astoria International am 4. Dezember 1967 berichtet sogar die Aktuelle Kamera. In diesem Laden lassen sich auch DDR-Stars wie Gaby Seifert, Dagmar Frederic und Margot Ebert gern frisieren.

Kult-Friseure der DDR

Bildrechte: Anne Kurras In Berlin entwickelte sich Frank Schäfer, der Sohn des Schauspielers Gerd E. Schäfer, zum Kultfriseur. In Leipzig war Rolf Fischer der Star des Astoria International - viele kamen seinetwegen. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt: Schon bald setzt Kalk die Rohre zu, es fließt kein warmes Wasser. Mit Tauchsiedern wurde also in großen Eimern Wasser erhitzt. Wenn das Haarspray knapp war, wurde eben mit Zuckerwasser fixiert. Improvisationstalent hält den Laden am Laufen und tut der Beliebtheit keinen Abbruch.

DDR-Mangelwirtschaft: Zuckerwasser statt Haarspray

Bildrechte: imago/Günter Schneider Solche Tricks kennt auch Cornelia Scheuer-Barthel, ehemalige Landesinnungsmeisterin des sächsischen Friseurhandwerks und Obermeisterin der Friseurinnung in Zwickau. Sie erzält im Interview mit MDR ZEITREISE, dass Bier statt Festiger oder Spülungen aus Olivenöl und Eigelb in der DDR zum Alltag vieler Kundinnen gehört habe. Allerdings sei das in Zeiten des Mangels vor allem Zuhause gemacht worden, weniger in den Salons.

Not macht erfinderisch: Föhnen mit Flaschenputzer