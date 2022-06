Klaus "Jenni" Renft

Renft sagte 1998: "Wir waren keine politische Band, dazu wurden wir von den Bonzen gemacht." Aber Klaus Renft war charismatisch, hatte Ideen und konnte die besten Musiker und Texter für sich gewinnen. Klaus Jentzsch gegründete 1958 die "Renft-Combo" benannt nach dem Mädchennamen seiner Mutter. 1962 erhält die Band ein erstes Auftrittsverbot. Klaus Renft gründet 1964 die Kapelle "The Butlers". Ein Jahr später wird auch diese Band verboten, genau wie andere Beat-Gruppen. Das führte am 31. Oktober zur Beat-Demo in Leipzig. Renft verdingt sich als Notenverkäufer in einem Leipziger Musikgeschäft und geht mit den "Leipziger Sängerknaben" auf Tour.