Hieß das Fasten vor wenigen Jahren noch "Nulldiät", ist Intervallfasten - im wahrsten Sinne des Wortes - gerade in aller Munde. Das Wort "fasten" stammt aus dem Althochdeutschen und meint soviel wie "an den Geboten der Enthaltsamkeit festhalten". Der Verzicht ist historisch in zahlreichen Kulturen und Religionen zu finden und kann sich auf verschiedene einzelne Lebens- oder Genussmittel, aber auch auf Sex oder heutzutage auf Fernsehen-, Internet- oder Handynutzung beziehen.

"Digital Detox" - digitale Entgiftung - diesen Trend hatte Hippokrates bei seinem Tipp eher noch nicht im Kopf ... Bildrechte: imago images/Rene Traut

In der christlichen Religion fängt am Aschermittwoch die Fastenzeit an und dauert bis zum Osterfest. Doch auch, wenn die reduzierte Nahrungsaufnahme also ursprünglich in den Religionen begründet ist, rücken immer mehr auch gesundheitliche Aspekte in den Mittelpunkt. Appetitlosigkeit und Nahrungsverzicht sind häufige Symptome, wenn wir erkranken. Dadurch ist bekannt, dass durch den Fastenmodus das Immunsystem und unsere Zellfunktionen profitieren und Heilungsprozesse offenbar besser funktionieren. Das will man sich auch ohne Krankheit zunutze machen. Schon der alte Grieche Hippokrates heilte "ein kleines Weh eher durch Fasten als durch Arznei" (Hippokrates von Kos).