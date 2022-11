Sie haben herausgefunden, dass zwar in absoluten Zahlen aus der Bundesrepublik deutlich mehr Päckchen in Richtung Osten gingen als umgekehrt, aber dass die DDR-Bürger deutlich häufiger zur Post gingen, um die Westverwandtschaft zu beglücken. Genau diesen Postweg von Ost nach West haben sie zum ersten Mal genauer unter die Lupe genommen. Was hat sie dabei besonders überrascht?

Immer wenn man von den Kontrollen der Pakete spricht - im Alltag aber auch in der Forschung - wird meist davon ausgegangen, dass die DDR kontrolliert hat. Punkt. Dass die Bundesrepublik ihrerseits auch kontrolliert haben könnte, ist eigentlich gar nicht bekannt. Seit ein paar Jahren ist es für den Briefverkehr bekannt. Aber ich konnte in meiner Dissertation erstmals zeigen, dass es auch bei den Päckchen und Paketen ganz massiv war. Es gab in der Bundesrepublik mehrere große Umschlagstellen, wo kontrolliert wurde. Eine davon war Hannover-Braunschweig. Da kamen die Päckchen aus dem Osten an und wurden kontrolliert.

Vor allem wollte die Bundesrepublik Spione und Agenten enttarnen. Deshalb waren vor allem Bücher interessant, weil es bestimmte Verschlüsselungsmethoden für Bücher gibt. Das heißt, es wurden dann präventiv alle Informationen zu den Büchern aufgeschrieben: welche Auflage, welche Seitenzahl, wie heißt der Autor.

Nach der Kontrolle gaben sich die Kontrolleure dann eigentlich gar nicht so viel Mühe, ihre Arbeit zu verschleiern. Denn sie wussten: Die Empfänger glauben am Ende eh, dass das die Ost-Kontrolleure waren. Die DDR-Beamten haben also schon "offene" Pakete bekommen. Ihnen ging es dann auch gar nicht unbedingt um die einzelnen Inhalte, sondern um diesen "propagandistischen Einfall", den es möglicherweise durch Briefe und Päckchen geben konnte. Den wollten sie eindämmen oder gar verhindern. Mitarbeiter des MfS bei der Paketkontrolle. Bildrechte: BStU

Wurden diese Kontrollen bis 1989 durchgeführt?

Soweit ich weiß, wurde das bis zum Ende gemacht. Natürlich ist die Quellenlage sehr dünn. Aufgrund des Bundesarchivbestandsgesetzes kann man noch nicht alle einsehen. Aber ich habe mit einem Zeitzeugen gesprochen, der da selber kontrolliert hat. Der sagte, vor allem in den 1960er-Jahren seien die Kontrollen wirklich massiv eingesetzt worden. Aber das wurde in der Bundesrepublik auf keinen Fall publik gemacht. Und das trägt natürlich heute noch zu dem Bild bei, was wir haben: Der Westen schickt unkontrollierte Pakete. Der Osten nimmt nur und kontrolliert. Da ist es ganz schön, wenn man durch das Forschen Licht ins Dunkel bringen kann.

Tatsächlich ist dieser Bereich der DDR-Kontrolle der Westpakete ja nach 1989 immer wieder Gegenstand von Recherchen und Publikationen gewesen. Insbesondere, was das Zusammenspiel von Post, Zoll und Staatssicherheit anbelangt. Konnten Sie denn auch hier noch blinde Flecken in der Forschung feststellen?

Ja. Denn wenn man an die Kontrollen des Päckchen- und Paketverkehrs denkt, denkt man an die Stasi. Aber die war das gar nicht immer. Das waren auch ganz normale DDR-Studenten, die gejobbt haben oder Auszubildende bei der Post, die sich gemeldet haben, um beim Jahresendverkehr – so hieß das ja immer so schön – mitzuhelfen. Da war ja das Paketaufkommen sehr hoch und dann brauchte man diese Aushilfen. Und die haben eben nicht nur geholfen, die Päckchen zu entladen, sondern sie waren auch dazu eingesetzt, die Pakete zu öffnen, Dinge rauszulegen und sie wieder zu verschließen. Packzettel eines Westpakets (Aufnahme der Staatssicherheit). Bildrechte: BStU