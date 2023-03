Und dann saß ich am Schreibtisch, die Sekretärin stellte durch und sagte, hier ist die Spar dran, die möchte drei Produkte einlisten. Ich sprang auf, mein Sessel kippte nach hinten um, ein riesen Krach und dann hab ich mich gemeldet und hab gefragt: 'Wie wollen wir es denn machen?' und dann wollten die pro Artikel 25.000 DM. Das waren dann 75.000 Mark, so viel hatten wir gar nicht. Also musste ich meinen Sessel wieder ordentlich hochheben und mich setzen - es war nur eine ganz kurze Freude und Idee, eine Möglichkeit den Absatz zu erhöhen.

Wolfgang Fischer ehemaliger Geschäftsführer der Keksfabrik Wikana