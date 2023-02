Fasching in der DDR Kontrollierter Frohsinn unter Stasi-Aufsicht

Fasching in der DDR: Tolle Tage mit oder ohne Klub

Fasching und Karneval im Osten liefen nicht nach festen Ritualen oder Zeremonien ab, kein Vergleich zu den Traditionen im Rheinland oder in Süddeutschland. Typisch war ein Mix aus spontaner Verkleidungslust und organisiertem Karnevalstreiben – im Kindergarten und in der Schule und auch in den Betrieben und den Klubhäusern - sowohl in der Stadt, als auch auf dem Land.

Es gab 1.344 registrierte Karnevalsklubs in der Republik. Viele hatten sich in den Anfangsjahren der DDR gegründet, waren aus Männerchören und Sportvereinen hervorgegangen. Später waren es vor allem Betriebe, in denen sich Karnevalsfreunde neu zusammenfanden. Diese Form der Kulturarbeit brachte neben dem Spaß für die Beteiligten auch eine gewisse Form des Zwangs mit sich. Denn oft bezahlte oder bezuschusste der Betrieb die Festivitäten, darüber musste Rechenschaft abgelegt werden und so war auch eine Kontrolle gegeben.

Vorgaben für Spaß: DDR regelt Faschingstreiben

Karneval wurde von der Staats- und Parteiführung zunächst als "konservativ-reaktionär" abgelehnt,1950 aber vom DDR-Kulturministerium offiziell zu einem Teil der "Brauchtumspflege und Volkskultur" erklärt. Die einzelnen Karnevalsklubs unterstanden dem Zentralen Arbeitskreis Karneval (ZAK), mit dem alle Veranstaltungen, das Motto und die Reden abgesprochen werden mussten. Die Zentrale sorgte für die entsprechende ideologische Abstimmung auf die von der Partei erlassenen Vorgaben.

"Der Einfluss der SED war zwar riesig, aber man hatte seine Strategien", erinnerte sich der Präsident des "Wasunger Carneval Clubs" Martin Krieg nach der Wende in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung. In der Praxis, so Krieg, hätten sich die Karnevalvereine den herrschenden Umständen angepasst, sich bei Kritik der SED auf bedauerliche Missverständnisse berufen, Unwissenheit geheuchelt und am Ende Besserung gelobt.

Zwischen den Zeilen lesen

Trotz aller Bemühungen der leitenden Organe war es gerade der politische Spott, den die Karnevalisten mit ihrem Einfallsreichtum zur Blüte trieben, wie ein Auszug aus einem Stasi-Protokoll belegt:

Hervorzuheben sind folgende mitgeführte Gestaltungselemente: Symbolische Darstellung einer Mauer mit der Aufschrift 'Berlin, ich bleib Dir treu' auf einem Fahrzeug sowie Gestaltung des Anhängers dieses Fahrzeuges als Gefängnis, versehen mit den Aufschriften 'Ich will hier raus!' und 'Ich komme bald raus'. Auszug aus einem Stasi-Protokoll

Die legendären Büttenreden waren die Vorlage für Witze, die republikweit die Runde machten. Einer der beliebtesten lautet: