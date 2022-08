"Früher, zu DDR-Zeiten, konnten die Menschen aus Ostdeutschland ja nicht viel verreisen", sagt Juraj Gantner, Wirt der Berghütte am "Grünen See", die als die Schönste der Hohen Tatra überhaupt gilt. "Deshalb kamen sie zu uns in die Hohe Tatra. An einem Tag kamen manchmal 1.700 Urlauber allein nur in unsere Hütte, und davon waren gut zwei Drittel aus der DDR."