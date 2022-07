Der Bezirk Rostock hatte demzufolge mit 54 Zeltplätzen für 94.500 Camper die meiste Kapazität. Allerdings lag das vorhersehbare Ende des kontinuierlichen Ausbaus bei 100.000 Stellplätzen. Immerhin waren die Camper in ihrem Bedarf ganz gut zu kalkulieren. Denn um in den Schulferien einen der begehrten Plätze zu bekommen, musste man sich offiziell ein halbes Jahr vorher anmelden, inoffiziell bereits bei der Abreise im Vorjahr.

Hotelführer der DDR

Der Fokus der Bauwirtschaft der DDR lag immer auf dem Wohnungsbau. Das erklärt, warum es nicht nur zu wenige Hotelbetten gab, sondern verglichen mit anderen sozialistischen Ländern eine viel geringere Quote. In der ČSSR zum Beispiel kamen 5,3 Hotelbetten auf tausend Einwohner, in der DDR waren es nur 2,3 Betten. Alle Häuser waren in einem schmalen Büchlein erfasst, das "Hotelführer der DDR" hieß und keine Anhaltspunkte für zu erwartende Preise enthielt. Denn die schwankten stark, je nach dem, woher ein Gast kam. Ausländer mussten mehr zahlen und besonders gern gesehen waren diejenigen, die ihre Rechnungen mit D-Mark oder Dollar beglichen. Denn da die DDR-Mark auf dem Weltmarkt nicht anerkannt war, brauchte die DDR sogenannte "frei konvertierbare" Währung. 1965 gab es 2500 dieser Interhotel-Betten, 1989 waren es dann 16.800. Die anderen Hotels konnten zu ganz verschiedenen Institutionen gehören: den Handelsbetrieben HO und Konsum, aber auch dem Versorger Mitropa, Betrieben wie der Wismut, den LPGs und eben zum Reisebüro der DDR. Ihre Kapazitäten waren oft langfristig im Voraus gebunden, für Messen, Tagungen, Staatsbesuche. Aber es war möglich, privat ein Zimmer zu bekommen, wenn man einige Monate im Voraus anfragte und flexibel im Termin war. Camping und Zelten waren in der DDR en vogue. Bildrechte: imago/Gerhard Leber

Wer in einem Ort ein Zimmer brauchte, der konnte sich an ein Büro mit dem Namen "Zimmernachweis" wenden. In Leipzig beispielsweise war dieses am Hauptbahnhof. Dort mussten sich auch alle Besucher aus dem Ausland registrieren lassen und fünf Mark pro Tag Gebühr bezahlen.

Aktion Rose

An der Ostseeküste der DDR wurden im Februar 1953 insgesamt 440 Hotels, Pensionen und Restaurants widerrechtlich und gewaltsam enteignet. Die teilweise seit Generationen in Familienbesitz bewirtschafteten Häuser gingen allesamt in den Besitz des FDGB-Feriendienstes über, der damit schlagartig seine Kapazitäten an der bliebten Ostsee maßgeblich erhöhte. In der ganzen DDR gab es in der Folge höchstens vereinzelt private Pensionen, die aber nicht öffentlich erfasst wurden. Ausführlich zur Geschichte des FDGB-Feriendienstes, der Idee der sozialen Reisen und den enormen Kosten für den Staatshaushalt schrieb Thomas Schaufuß das Buch "

Trautes Heim: Geschäft und Rückzug