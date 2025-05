Eine Anfrage beim Industriemuseum Chemnitz ergibt: Wie viel der Lampenklassiker aus der DDR in der Produktion ursprünglich gekostet hat, lässt sich nicht mehr ermitteln. "Der Preis ist aber nebensächlich", sagt Museumsdirektor Jürgen Kabus. Ein wichtiger Faktor für den Boom um Mid-Century-Teile ist laut Kabus die Macht der Erinnerung. "Gerade bei der älteren Generation sind diese Gegenstände die Erinnerung an die gute alte Welt. In der Kindheit war alles langsamer und je rasanter die Veränderung in der Gesellschaft voranschreitet, desto mehr sehnt man sich danach zurück."