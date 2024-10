Er und Thomas Gerloff sind Mitglieder der zweiten DDR Antarktisexpedition. Fast zwei Jahre sollen sie insgesamt bleiben. Ende Oktober landet dann ein Vortrupp der dritten DDR Antarktisexpedition im ewigen Eis, um den östlichen Teil des Südpols zu vermessen, Unterwasserseen zu erkunden, die Ozonforschung weiter zu betreiben. In dieser Zeit mit dabei ein Kamerateam der DEFA , das für das DDR Fernsehen einen Dreiteiler über die Überwinterer auf der DDR Station drehen will. Es soll die wissenschaftlichen Erfolge der Republik, vor allem auf dem Gebiet der Ozonforschung dokumentieren.

Die Novembertage 1989 verlaufen ruhig in der Antarktis. Hier geht alles seinen gewohnten Gang. Bis am Abend des 10. November eine Nachricht eintrifft, die auch für die Expeditionsteilnehmer folgenschwere Veränderungen mit sich bringt. Die Mauer ist auf. "Ich dachte, ich bin im falschen Film. Es war unfassbar, dass mal sowas passieren würde. Das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Wir waren ja auch nicht dabei, wir haben die ganze Entwicklung bis dahin nicht erlebt", erzählt Norbert Flaake. "Also ich habe es erst geglaubt, nachdem ich mit meiner Frau am Sonntag nach dem Mauerfall telefoniert habe und sie mir erzählte, dass sie auf dem Berliner Ku'Damm war."