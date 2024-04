Am zentralen "Runden Tisch" in Berlin kamen Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, Vertreter der DDR-Regierung Modrow und Vertreter von Kirche und Parteien zu wöchentlichen Treffen zusammen. Das erste Treffen fand am 7. Dezember 1989 statt und sollte drohende Eskalationen zwischen Regierung und Opposition verhindern. Der Runde Tisch war seiner Idee nach tatsächlich rund, wie 1989 in Polen, um eine möglichst auf Augenhöhe geführte Diskussion ohne "Vorsitz" zu gewährleisten. In der DDR allerdings hatte der Runde Tisch anfangs vier Ecken.



Der Runde Tisch wollte den friedlichen Übergang von einer Diktatur in eine Demokratie sichern und verstand sich als eine Art Vorparlament. So setzte der Runde Tisch nach langwierigen Gesprächen die Auflösung der Stasi durch und begann, eine neue Verfassung für die DDR zu erarbeiten. Außerdem verpflichteten die Vertreter die DDR-Regierung zu politischer Rechenschaft. Der Runde Tisch tagte am 12. März 1990 zum letzten Mal. Mit den ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März verlor er seine Bedeutung, weil er nicht durch Wahlen legitimiert war.