Wobei ich gleichzeitig betonen möchte: Über die DDR zu lernen, ist nicht nur eine Aufgabe für Westdeutschland – dort ganz gewiss. Aber es ist auch eine Aufgabe für ehemalige DDR-Bürger, die ja oft denken, dass sie die DDR kennen, sie hätten ja schließlich dort gelebt. Aber in der DDR gab es keine freie Öffentlichkeit, so dass man eigentlich nur das kannte, was man selbst erlebt hat, aber vieles, was anderswo parallel passierte oder vor Jahren passiert war, auch als DDR-Bürger einfach nicht wusste. Etwa vom Aufstand des 17. Juni 1953 wussten viele in den Reihen der Opposition in den 1970er- und 1980er-Jahren wenig.