Doch 1965 wurde die DDR als Vollmitglied des IOC aufgenommen. Bereits 1968 in Mexiko durften zwei deutsche Mannschaften antreten - aber immer noch mit der alten Olympia-Flagge und Beethovens "Ode an die Freude" als Hymne. Erst seit den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo und München traten zwei deutsche Mannschaften mit jeweils eigenen Fahnen, Emblemen und Hymnen an.