Die Stasi notierte auch den privaten Kauf eines "Wartburg Luxus". Den Akten zufolge erhielt Fuchs zudem nach Beschwerden über die kalte Villa einen Heizer sowie eine vom ZK der SED gestellte Putzfrau. Letztere übernachtete wochentags auch in der Villa, wie die Stasi notierte.

All das ist bemerkenswerte - denn Fuchs' Personalakte listet ganz offen etwas auf, das bei jedem anderen wohl ein größeres Problem dargestellt hätte: Eine Schwester in den USA und eine Schwägerin in Westdeutschland. Bei Fuchs war das jedoch kein Hindernis für Orden und Ämter. So saß er seit dem VII. SED-Parteitag im Zentralkomitee der Staatspartei. Geehrt wurde er mit hohen Auszeichnungen wie dem Großen Vaterländischen Verdienstorden, dem Nationalpreis 1. Klasse und einer Medaille für seinen antifaschistischen Kampf während des Nationalsozialismus.

Zu Gast beim Promi-Nachbarn auf dem "Weißen Hirsch"

Das Ehepaar Fuchs hatte in Dresden-Oberloschwitz prominente Nachbarn. Dazu gehörte Manfred Baron von Ardenne (1997 - 1997). Der war der Kopf des elitären "Dresdner Klubs", ab 1972 "Dresdner Klub der Intelligenz" im Lingnerschloss. Fuchs war dort ebenso zu Gast wie mit Ardenne beim "Zwingerball" mit DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht und dessen Frau Lotte, wie die DDR-Wochenschau "Der Augenzeuge" berichtete.

Wie der spätere ZfK-Chef Barwich war auch Ardenne Mitte der Fünzigerjahre aus der Sowjetunion zurückgekehrt, wo er an der sowjetischen Wasserstoffbombe geforscht hatte. In seinem danach gegründeten Dresdner Forschungsinstitut, dem einzigen privaten in der DDR, trug sich Fuchs am 25. April 1960 in das "kostbare" Gästebuch ein, so Ardenne selber.

In der Ardenne-Villa mit dem markanten Planetarium plauderte Fuchs offenbar auch über die Weitergabe seines Wissens an die Sowjetunion im atomaren Wettennen. Ein Aha-Moment für Adenne. Denn noch gut, so heißt es in seinen Memoiren, erinnerte er sich an seine Zeit in der Sowjetunion und das plötzliche Auftauchen von Informationen zur Atombombe.

Durch ein später in Dresden mit Klaus Fuchs geführtes Gespräch bestätigte sich meine Vermutung, dass es sich um die von ihm an die SU gegebenen Spionage-Materialien handelte. Manfred von Ardenne Biografie "Selbstverwirklichung im Jahrhundert der Diktaturen" von Gerhard Barkleit