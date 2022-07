Kalter Krieg Panzer als militärische Macht der Sowjetunion

Hauptinhalt

Russlands Angriff auf die Ukraine erinnert an Pläne, die die Sowjetunion im Falle eines Angriffs durch die NATO in den 1980er-Jahren schmiedete: In nur sechs Tagen sollte die Bundesrepublik überrannt werden. Die Armeen des Warschauer Vertrags waren denen des Westens dreifach überlegen. Auch Panzer spielten dabei eine große Rolle. Die Führer der Sowjetunion wollten um jeden Preis verhindern, dass noch einmal eine Armee das Land verwüstet, so wie die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.