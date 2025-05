Am 10. November 1965 sitzt Siegfried Müller, besser bekannt als "Kongo-Müller", in einem Münchner Filmstudio. Mit einem Glas Pernod in der Hand und einem Eisernen Kreuz an der Brust grinst er breit in die Kamera. Bereitwillig gibt er Auskunft über seinen Einsatz als Söldner im Kongo. Seine Gegner dort: kommunistisch inspirierte Rebellen. Sein Fehler: Eitelkeit.