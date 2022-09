Die DDR, die Sowjetunion sowie zahlreiche weitere Ostblockstaaten brechen alle Beziehungen zum jüdischen Staat ab. 1969 erkennt der Irak die DDR vollständig diplomatisch an. Bald darauf folgen Ägypten, Syrien und Jemen. Die Erfüllung des Traums der DDR, ein international akzeptierter Staat zu sein, rückt näher. Umso mehr, als die Bundesrepublik 1969 ihren Alleinvertretungsanspruch aufgibt.

Waffen gegen diplomatische Unterstützung

Eine besonders enge Beziehung pflegt die DDR zur Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). Wie die DDR strebt diese die Anerkennung ihres Staates an: Palästina. 1969 übernimmt Jassir Arafat die Führung der PLO. Er will den Kampf der Palästinenser nach Europa ausdehnen und die Aufmerksamkeit des Westens auf sich ziehen - wenn nötig auch mit Waffengewalt. Das erste Treffen zwischen DDR-Regierungsvertretern und PLO-Führungskadern findet 1970 statt. 1971 folgt ein erster offizieller Staatsbesuch von Arafat und seinem engsten Zirkel. Die beiden Völker kommen ins Geschäft: Waffen und Wirtschaftshilfe gegen diplomatische Unterstützung. Auch anderen arabischen Ländern - Ägypten, Syrien, Irak - schickt die DDR Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Granaten.

DDR-Sicht auf das Olympia Attentat

Selbst im Angesicht von Tod und Terror hält die DDR an ihrer Nahost-Strategie fest: Am 5. September 1972 wird ein tödliches Attentat auf das israelische Olympia-Team in München verübt. Die Terroristen gehören der palästinensischen Organisation "Schwarzer September" an, ein Ableger der PLO. Nach dem Attentat wird Arafat vorgeworfen, in den Anschlag verwickelt zu sein.

Als Arafat weltweit angegriffen wurde, in das Olympia-Attentat verwickelt zu sein, war Erich Honecker in Ost-Berlin zur Stelle. Jeffrey Herf, Professor für moderne deutsche Geschichte, University of Maryland

Anders als der Rest der Welt stellt sich die DDR-Staatsführung auf die Seite der Araber. 1973, während der Weltfestspiele der Jugend in der DDR, festigen Honecker und Arafat ihr Bündnis und unterzeichnen ein Abkommen über ihre Partnerschaft.

Endlich: DDR wird UNO-Mitglied

Wenige Wochen später, am 18. September 1973, wird die DDR eigenständiges Mitglied der Vereinten Nationen – auch dank Arafat, der bei den arabischen Ländern für die Aufnahme der Ostdeutschen in die Weltgemeinschaft geworben hatte. Endlich ist es so weit: Die DDR wird international anerkannt. Bis 1989 liefert die DDR Waffen an die Gegner des jüdischen Staates, die Beziehung zur PLO besteht bis 1990.

Kehrtwende mit der Einheit