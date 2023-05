Weil die Stasi ihn erpresst, will Walter Gerber die DDR verlassen. Mit einem Gefährt, auf das die DDR-Grenzer nicht vorbereitet sind, will er durch die Ostsee entkommen. Die Idee vom Ein-Mann-U-Boot entsteht.



So fertigt der Ingenieur 1979 in einjähriger Bauzeit das Unterwasserfahrzeug samt Kanzel, um damit die DDR zu verlassen. Als "Werft" dient ihm dafür seine Garage in der Rostocker Südstadt. Alle Einzelteile für sein U-Boot kauft er sich in DDR-Handelsgeschäften zusammen. Das Wissen für dieses besondere Fahrzeug, dessen Bau ja geheim bleiben musste, eignet er sich aus Zeitschriften für Militärtechnik und Mechaniker an. In der Nacht des 13. August 1980 ist es soweit: Er testet sein U-Boot an der Badestelle "Schnatermann" in der Nähe des VM-Stützpunktes der 4. Flottille in Hohe Düne/Warnemünde. Weil ihm aber Wassereinbruch Probleme bereitet und auch an der Steuerung etwas nicht einwandfrei funktioniert, muss er morgens um vier im Schutze der Dunkelheit seine Tauchversuche abbrechen.