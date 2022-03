Wir waren natürlich wahnsinnig enttäuscht. Wir waren verunsichert. Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr so viele Zigaretten geraucht wie an diesem Tag. Ich dachte, das ist jetzt das Ende, jetzt bleibe ich hier noch ewig sitzen.

Auch das Schicksal von Alexander Latotzky ist eng mit dem Gefängnis in Bautzen verbunden: In einer Zelle von Bautzen I wird er geboren. Seine Mutter Ursula Hoffmann wagte es, die Vergewaltigung und Ermordung ihrer Mutter durch sowjetische Soldaten anzuzeigen.

Ursula Hoffmann, die Mutter von Alexander Latotzky Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Daraufhin wird sie wegen angeblicher Spionage für die Amerikaner verhaftet. Sie kommt in ein Speziallager nach Torgau. Dort verliebt sich die junge Frau in einen sowjetischen Wachsoldaten. Die beiden beginnen ein Verhältnis und Ursula Hoffmann wird schwanger. Der Kindsvater kommt in ein Straflager nach Sibirien. Ihren Sohn muss Ursula Hoffmann im Gefängnis zur Welt bringen, in Bautzen.