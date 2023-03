Gegen zwölf fanden sich dann nach und nach die Damen in dem schon erwähnten Speiseraum ein. Das war aber nicht so ein lieblos kahler Raum, nein, die beiden Meister hatten die Tische liebevoll gedeckt, überall standen Blumen und gut gekühlter Wein, und an der Wand war der auf rotes Tuch gemalte Spruch zu lesen:

Wir Kollegen grüßen und beglückwünschen unsere hochverehrten Frauen zum internationalen Frauentag. Vorwärts zu noch größeren Taten zum Wohle unserer sozialistischen Heimat Plakat an der Wand

Dann hielt der Alte eine Rede, in welcher er mit Tränen in den Augen die Arbeit der Frauen des VEB "Buchkunst und Sockenhalterdesign" würdigte, sich für die überdurchschnittlichen Leistungen bedankte und nicht vergaß, zu noch höheren Leistungen zum Wohle ... usw. aufzurufen. Nach ca. anderthalb Stunden hatte er es geschafft und ging unter stehendem Beifall und zutiefst gerührt auf seinen Platz. In dieser Zeit hatte der Meister, man erinnere sich, er bediente, zum dritten Mal die leeren Weinflaschen gegen volle ausgetauscht.

Während die SED-Kreisleitung spricht, leeren sich die Flaschen