Nach dem Untergang des Nazi-Regimes war Hoheneck zunächst eine Strafanstalt, und ab 1950 dann eine dem DDR-Innenministerium unterstellte Strafvollzugsanstalt (StVA). Es gab in beiden Teilen Deutschlands bis Ende der 1960er Jahre Zuchthausstrafen – aber das drückte in Hoheneck letztlich nur aus, wie die Gefangene ihre Strafe zu verbüßen hatte. Eine Zuchthausstrafe bedeutete "strenger Strafvollzug".

"Als ich meine Arbeit anfing, gab es Leute, die sehr erfreut waren." Doch er sei auch auf viel Skepsis gestoßen, beschreibt Appelius die Situation in Stollberg. Vor allem jenen Frauen, ehemaligen Gefangenen, die sich gleich nach dem Ende der DDR für das Erinnern an ihr Schicksal während der stalinistischen Gewaltherrschaft einsetzten, zollt Appelius Respekt. Ebenso wie jenen Frauen, die in den 1970er- und 1980er-Jahren in Hoheneck einsaßen. Beide Gruppen von Frauen hätten maßgeblichen Anteil daran, dass es heute überhaupt eine "Gedenkstätte Hoheneck" gebe. Denn die Sächsische Landesregierung habe sich nach Appelius‘ Ansicht nicht "mit Ruhm bekleckert", als sie das Schloss 2001 an einen privaten Investor verkaufte. Die Auflage war lediglich, drei Zellen zu erhalten.