Ein tückischer Giftanschlag im Kalten Krieg

Es war eine Aktion wie aus einem Spionagethriller. Als der bulgarische Dissident und Schriftsteller Georgi Markow am 7. September 1978 an einer Haltestelle in London auf den Bus wartete, verspürte er auf einmal einen stechenden Schmerz im rechten Oberschenkel. Kurz zuvor war er von einem Mann angerempelt worden. Als er sich umdrehte, sah er den Mann davoneilen und einen Regenschirm auf dem Boden liegen. Am Abend bekam er hohes Fieber und wurde ins Krankenhaus gebracht. Markow litt an typischen Vergiftungserscheinungen: Kopfschmerzen, starke Blutdruckschwankungen und Herzrhythmusstörungen. Vier Tage später starb er.

Seine Leiche wurde obduziert. Dabei fand man die Ursache für Markows Tod: In seinem Bein steckte eine winzige Kugel mit Spuren des Pflanzengifts Rizin. Kleine Löcher in der Kugel waren mit Zuckerguss verschlossen. Der löste sich auf und gab das Gift frei. Die englische Polizei vermutete den bulgarischen Geheimdienst hinter dem Mord und den Staats- und Parteichef Todor Shiwkow als Auftraggeber. Die mörderische Attacke fand ausgerechnet am 67. Geburtstag des Diktators statt. Markow hatte sich in seinen Kommentaren in der BBC immer bissiger und kritischer über Shiwkow geäußert. Opfer eines Giftanschlages: der bulgarische Schriftsteller und Dissident Georgi Markow. Bildrechte: imago/United Archives International

Geheimdienste als Mörder

In Bulgarien wurden fast alle Akten zu diesem Fall vernichtet. Nur ein Vorgangsband entging dem Reißwolf. Und der fiel dem Historiker und Geheimdienstexperten Christoph Nehring in die Hände. Nehring erforschte die Hintergründe des Attentats, die er neben vielen anderen staatlich beauftragten Morden in seinem Buch "Geheimdienstmorde: Wenn Staaten töten" (Heyne Verlag 2022) erzählt. Der Historiker untersucht eine Vielzahl von Fällen, in denen Menschen getötet wurden, weil sie abtrünnig wurden, geheime Informationen besaßen oder als Dissidenten unbequem geworden waren. Die deutsche Öffentlichkeit hielt diese Geheimdienstmorde lange für ein "Relikt, ein dunkles Flackern aus der fernen Zeit des Kalten Krieges", hat Nehring festgestellt. Doch auch hierzulande töten Geheimdienste. Geheimdienstexperte Christopher Nehring rekonstruiert in seinem Buch "Geheimdienstmorde" mehr als 120 Fälle vom Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Bildrechte: Michael J. Stephan