"Ich hatte drei Ablehnungen vom Landgericht. Da hatte man aufgeführt, was in meiner Akte steht. Da habe ich gedacht, ich bin in der DDR." So beschreibt Renate* ihren Rehabilitation-Prozess. Über mehrere Jahre hat sie am Landgericht Chemnitz für die Anerkennung des Unrechts gekämpft, was ihr in der DDR in der "Tripperburg" widerfahren ist. Erst als eine Anwältin ihren Fall ans Oberlandesgericht Dresden richtet, wird Renate offiziell rehabilitiert.