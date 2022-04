Die inzwischen erwachsenen Markos-Kinder besaßen eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung als politisch Verfolgte, die ihnen die Verfassung der DDR garantierte, und hatten, anders als etwa die Vertragsarbeiter in der DDR, keine wesentlichen Nachteile im Alltagsleben zu befürchten. Im Gegenteil: Nach dem Sturz der Junta in Griechenland 1974 bekamen nach und nach alle Emigranten die griechische Staatsbürgerschaft zurück und durften fortan problemlos in ihre Heimat reisen. Einige der in der DDR lebenden Griechen avancierten mit den Jahren sogar zu namhaften Künstlern, wie etwa der Ost-Berliner Maler Fotis Zaprasis. Andere wieder arbeiteten als Übersetzer oder in der Nachdichtung griechischer Literatur. So kamen etwa die Werke von Jannis Ritsos oder Odysseas Elytis in die Buchläden der DDR.

Stasi überwacht auch die Griechen in der DDR

Dass die in der DDR lebenden Griechen relativ frei zwischen den Welten hin- und herreisen durften, passte der Staatssicherheit freilich überhaupt nicht. Sie befürchtete in den späten 1960er-Jahren, dass die in der DDR lebenden Griechen Kontakte zu ihren Landsleuten in West-Berlin oder in der Bundesrepublik aufnehmen oder sogar den Schwung der Studentenrevolte 1968 in die DDR tragen könnten. Auch Reisen zu ihren Familien fürchtete das MfS. Mielkes Ministerium beschloss daher, die griechischen Mitbürger vorsichtshalber unter dauerhafte Beobachtung zu stellen. Stasi-Chef Erich Mielke ließ die Griechen in der DDR vorsichtshalber überwachen. Bildrechte: dpa

Heimkehr nach Griechenland?

1974 kam es zum Sturz des "Regimes der Obristen" in Athen. Die ersten freien Wahlen gewannen die Sozialisten. Den im Ausland lebenden Griechen wurde nun angeboten, wieder in die Heimat zurückzukehren. Noch aber folgten nur wenige von ihnen dem Ruf der neuen Regierung. Sie hatten sich inzwischen in der DDR eingerichtet, Familien gegründet und Freunde gefunden. Die sozialistische Republik war ihnen Heimat geworden. Und reisen konnten sie sowieso – und zum ersten Mal seit 25 Jahren nun auch nach Griechenland.

Erst in den späten 1980er-Jahren, in den Zeiten der Stagnation, verließen viele Griechen die DDR. Sie zogen in ihr Heimatland, in die Bundesrepublik oder nach Amerika. Die DDR-Führung hatte damals auch bereits das Interesse an ihren griechischen Mitbürgern verloren. Man konnte international keine Reputation mehr mit ihnen erzielen und ließ sie ziehen. 3.000 DDR-Mark durften bei der Ausreise in Devisen umgetauscht werden.