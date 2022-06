DDR-Rundfunk "Power von der Eastside!" - Jugendradio DT 64

Mit seinem täglichen Programm von 4 bis 24 Uhr war das "Jugendradio DT 64" eine Institution im DDR-Radio und einmalig in Europa. In der Reihe "Duett - Musik für den Recorder" wurde Musik westlicher Herkunft in voller Länge gespielt und machte das Jugendradio zum Kultsender in der DDR. Auch Rockbands der DDR feierten über "DT 64" ihre ersten großen Erfolge. Zum Jahresende 1991 sollte der Sender laut Einigungsvertrag eingestellt werden - doch es kam zu einer nie dagewesenen Protestaktion für den Erhalt des Jugendradios.