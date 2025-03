Selbst Honecker und Co., die nicht zu den Literaturfreunden zählten, zeigten sich gern im Kreis der internationalen Verlagsvertreter. Für die DDR-Führung war die Messe allerdings eher eine Renommierveranstaltung. Hier demonstrierte man der Welt die Attraktivität des Sozialismus. Zudem sicherte die Messe wichtige Devisen, denn viele Westverlage ließen ihre Werke gern billig in der DDR drucken. Auch für Westverlage wie Suhrkamp, Rowohlt und S. Fischer galt die DDR als wichtiger Markt. Denn hier ließ sich die eine oder andere Lizenz an die andere deutsche Hälfte verkaufen.

Damit die begehrten Bücher der Westverlage nicht einfach im Gedränge verschwanden, hingen sie an Angelsehnen. Langfinger hielt das aber kaum ab. So verschwanden Werke von Heinrich Böll und Wolf Biermann ebenso wie die Biografie John Lennons. Für den Westberliner Verleger Klaus Wagenbach galt der Bücherklau stets als wichtiges Barometer für den Büchermarkt: Was auf der Messe verschwand, verkaufte sich hinterher auch gut.



Die Wende bedeutete nicht nur das Aus für die DDR, auch das abgeschottete Leseland hörte auf zu existieren. Nun gab es Bücher im Überfluss. Während die Frankfurter Buchmesse weiter aufblühte, wurde die in Leipzig zunächst tot gesagt. Die Verlage der ehemaligen DDR hatten andere Sorgen - sie kämpften ums Überleben. Doch bereits 1991 öffnete die erste Nachwendemesse in Leipzig ihre Tore. Die Stadt besann sich auf ihre lange gewachsene Tradition der Buchkultur. Ein Pfund, mit dem es zu Wuchern galt - und das Frankfurt nie besaß.