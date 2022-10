Nicht alles wurde aber in den Westen verkauft. Zahlreiche beschlagnahmte und entwendete Kunstgegenstände kamen auch in die Museen der DDR. Woher sie stammen und wem sie gehören, ist auch über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung längst nicht bei allen Stücken bekannt. Heute wächst in den Museen das Bewusstsein für dieses Unrecht. Deshalb wird immer häufiger erforscht, woher die ausgestellten Gegenstände stammen und wie sie in die Sammlungen gekommen sind – in der Fachsprache "Provenienzforschung" genannt. Auch aus moralischen Gründen ist es vielen Einrichtungen ein Anliegen, die Geschichten der Objekte aufzuarbeiten.

In den Inventarbüchern steht oft: Übernahme, Übergabe, staatliches Eigentum. Und da fragt man sich, welcher Vorgang könnte da dahinterstecken? Dr. Annette Müller-Spreitz, Koordinierungsstelle Provenienzforschung des Museumsverbands Sachsen-Anhalt

In der Öffentlichkeit verband man Provenienzforschung lange Zeit mit der Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus, beispielsweise Gemälden aus dem Besitz jüdischer Familien. Auch Kunstwerke aus kolonialen Kontexten stehen im Fokus. Der Kunstraub in der SBZ und DDR wird dagegen relativ selten öffentlich thematisiert. Viele Betroffene wussten lange oder wissen immer noch nicht, dass ihre Kunstwerke und Antiquitäten sich in Museumsdepots befinden. Dr. Annette Müller-Spreitz arbeitet bei der Koordinierungsstelle Provenienzforschung beim Museumsverband Sachsen-Anhalt e. V. und unterstützt Museen, die Recherchen zur Herkunft ihrer Exponate anstellen. Bildrechte: Dr. Annette Müller-Spreitz

Im Zuge von Bodenreform, Entnazifizierung, Verstaatlichung und anderen Zwangsmaßnahmen bereicherte sich der Staat am Privateigentum der Bürger. Bei den enteigneten Kulturgütern in der SBZ und der DDR handelt es sich beispielsweise um Kunstwerke wie Gemälde und Figuren, Porzellan, Münzen, Teppiche, Kronenleuchter, Bücher, Möbel und andere Antiquitäten.