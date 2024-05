"Wie selten in einem Haus war unter dem Dach des Palasts der Republik die Realität der DDR mit all ihren Widersprüchen vereinigt: der Alltag der kleinen Leute mit ihren Freuden und Kümmernissen sowie die Macht der Partei", notierte 1994 der Dramatiker Rainer Kerndl. Für den Lyriker Durs Grünbein, der in den 1980er-Jahren täglich auf dem Weg zur Universität am Palast vorbeiradelte, war er hingegen "Inbegriff einer muffigen DDR-Kulturgemütlichkeit, eine perfide Mischung aus spießiger Unterhaltung, Politbüro und Wir-sind-jetzt-auch-wer-Gefühl". Der Leiter des Architektenkollektivs für den Palast, Heinz Graffunder, sagte kurz vor seinem Tod 1994: "Er war sicher ein öffentliches Haus. Aber mir bleibt nur die Erinnerung an einen grauen, düsteren Bau. Er hatte wenig Einladendes, daran lässt sich nicht rütteln."

Als Heinz Graffunder das traurige Urteil über das bedeutendste Werk seines Lebens sprach, war der Palast der Republik bereits seit vier Jahren geschlossen. Der Grund: Asbestverseuchung. Um den Brandschutz zu gewährleisten, waren einst sämtliche Stahlträger mit einem aus England importierten Spritzasbest versiegelt worden. Baufachleute hatten vor der Verwendung des krebserregenden Minerals gewarnt - vergeblich. Schließlich galt Asbest in den 1970er-Jahren nicht nur in der DDR als "Wunderfaser". Dass der Asbest in den 1980er-Jahren bei Konzerten von der Zwischendecke im "Großen Saal" auf die Zuschauer rieselte, blieb ein Staatsgeheimnis. Am 19. September 1990, 14 Tage vor der deutschen Vereinigung, verfügte die Volkskammer im Vorgriff auf bundesdeutsche Sicherheitsnormen die Schließung der eigenen Tagungsstätte. Der Palast der Republik sollte nie wieder geöffnet werden. Bildrechte: imago images/Wolfgang Maria Weber

Die Geschichte des Palastes der Republik hatte im Grunde bereits 1950 begonnen. Damals war auf Geheiß von Walter Ulbricht das Hohenzollernschloss abgerissen worden, das 2020 als Humboldt-Forum seine Wiederauferstehung feiert. Der SED-Chef wollte kein preußisches Relikt in der Hauptstadt, sondern einen großen Platz für Aufmärsche. Am 1. Mai 1951 fand auf der nun "Marx-Engels-Platz" genannten Fläche eine erste Maikundgebung statt. Ansonsten aber war das Areal öde und leer. Diese Situation fand schließlich auch die Parteiführung unbefriedigend, und so wurde 1958 ein Ideenwettbewerb "zur sozialistischen Umgestaltung" des Berliner Stadtzentrums initiiert.