17. Juni 1953: Volksaufstand in der DDR

Der Versuch des SED-Politbüros, die Stimmung zu besänftigen, kam zu spät. Am Mittag hatte es die Erhöhung der Arbeitsnormen rückgängig gemacht, doch der Protest richtete sich nun auch gegen die Regierung. Gegen 14 Uhr forderte die auf 10.000 Menschen angewachsene Menge vor dem Haus der Ministerien nicht nur die Rücknahme der Normerhöhung, sondern den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen. Mit einem Lautsprecherwagen machten die Demonstranten ihre Forderungen bekannt und riefen zum Generalstreik am nächsten Tag auf. Während sich der DDR-Rundfunk in Schweigen hüllte, berichtete der in West-Berlin beheimatete Rundfunksender RIAS ausführlich über die Proteste. So erfuhr auch die Bevölkerung im Rest der DDR von den Vorkommnissen in der Hauptstadt.

Arbeiter aller Industriezweige Ostberlins forderten in den Abendstunden besonders nachdrücklich, dass die Ostberliner sich am Mittwoch früh um 7 Uhr am Strausberger Platz zu einer gemeinsamen Demonstration versammeln sollen. Diese Ankündigungen und Aufrufe wurden von verschiedenen Demonstrationsgruppen bekannt gegeben. Vertreter der Arbeiter und anderer Gruppen der Ostberliner Bevölkerung hoben hervor, dass die Bewegung weit über Ostberlin und über den Rahmen einer Protestdemonstration gegen die Normerhöhung hinausgegangen sei. RIAS-Meldung am 16/17. Juni 1953

Eine der Losungen des 17. Juni 1953, mit denen die Demonstrierenden durch Berlin zogen: "Freie Wahlen". Bildrechte: dpa Tags darauf, am 17. Juni, brannte die Republik. Erneut versammelten sich die Arbeiter der Stalinallee. Auch Bauarbeiter anderer Großbaustellen und Betriebe schlossen sich an. Ohne zentrale Koordination versammelten sich in 701 Städten und Gemeinden über eine Million Menschen, zahlreiche Betriebe wurden bestreikt.

Berlin Alexanderplatz 1953 : Eine als Funktionärsauto erkannte gepanzerte Skoda-Limousine wurde umgestürzt und in Brand gesteckt. Bildrechte: dpa Die Demonstranten stellten mittlerweile weitere politische Forderungen: "Weg mit Ulbricht", Auflösung der kasernierten Volkspolizei, Pressefreiheit und die Einheit Deutschlands. Es kam zu Ausschreitungen, SED-Symbole und Transparente wurden abgerissen und teilweise verbrannt, SED-Funktionäre verprügelt. Parteichef Walter Ulbricht und Ministerpräsident Otto Grotewohl flohen in das Hauptquartier der Sowjetischen Streitkräfte nach Berlin-Karlshorst.