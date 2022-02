Katarina Witt wurde am 3. Dezember 1965 in Staaken, einem heutigen Berliner Ortsteil in der ehemaligen DDR, geboren. Sie wächst in Karl-Marx-Stadt (dem heutigen Chemnitz) in normalen Verhältnissen auf. Ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf entdeckt sie zufällig bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter:

Doch solche Einblicke in die Seele der Sportlerin haben die Massen nicht. Bei einem Auftritt in der Wendezeit wird Kati Witt sogar ausgepfiffen. In den USA steigt sie zur gleichen Zeit endgültig zum Superstar auf, treibt ihre Karriere im Showbusiness bei "Holiday on Ice" voran und spielt eine Hauptrolle im Film "Carmen on Ice". Die Amerikaner treten Kati, anders als die Ostdeutschen, vorurteilsfrei gegenüber. Das Land bedeutet für sie Freiheit. Keine Mauer, keine Bespitzelung durch Stasi-Mitarbeiter und keine Anfeindungen von den eigenen Landsleuten. Brian Boitano stand gemeinsam mit Witt für den Tanzfilm "Carmen on Ice" vor der Kamera. Dass sie in den USA so erfolgreich war, lag seiner Meinung nach auch daran: