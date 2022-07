Es ist ein bulgarischer Student, der den ersten Impuls für den Frauenfußball in der DDR gibt. Vladimir Zwetkow ist seit fünf Jahren in der DDR, studiert Elektrotechnik an der TU Dresden und ist selbst begeisterter Fußballspieler. Auf dem Trainingsgelände im Dresdner Ostragehege fällt ihm 1968 eine Gruppe von Handballerinnen auf, die regelmäßig zum Ausgleich Fußball spielt. Zwetkow hat eine Idee: Er will eine Frauenelf gründen. Sein Vorhaben trifft jedoch auf Skepsis und Widerstand.