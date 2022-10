Ein besonders perfides Beispiel für den Umgang mit Holocaust-Überlebenden und jüdischem Besitz in der DDR zeigt der Fall des Adalbert Frank. Der ungarische Unternehmer besaß eine Hotelgesellschaft auf Rügen, die er im Zuge der "Arisierung" an die Nationalsozialisten verlor. Nach dem Krieg kehrte er in die Sowjetische Besatzungszone zurück und erwarb eines seiner Hotels zurück – nur um es 1953 bei der Enteignungswelle "Aktion Rose" erneut zu verlieren. Schlimmer noch: Die SED warf dem Hotelier "kapitalistische Ausbeutermethoden" vor, er sei gar von "Profitgier beseelt" – also klassische antisemitische Stereotype. Ein Gericht verurteilte Adalbert Frank zu zehn Jahren Zuchthaus und entzog ihm seine bürgerlichen Ehrenrechte als Opfer des Faschismus.