Ziel des Forschungsverbundes "Landschaften der Verfolgung" ist es, diesen unbefriedigenden Zustand der unzureichenden Erforschung von Ausmaßen politischer Verfolgung und Inhaftierung in Ostdeutschland zwischen 1945 und 1989 zu ändern. Im Mittelpunkt steht dabei die Schaffung einer Datenbank, in der möglichst alle Opfer politischer Verfolgung in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR verzeichnet werden sollen. Um dieses anspruchsvolle Vorhaben operationalisierbar zu machen, wird es auf Personen beschränkt, die inhaftiert waren. Dabei geht es um Langzeitfolgen der Repression, die bis in die gesellschaftliche Gegenwart des wiedervereinigten Deutschlands hineinreichen.

Professor Stefan Röpke erklärt die aktuelle Studie: "Wir haben jetzt Erwachsene untersucht. Also wer ins Gefängnis kam, musste mindestens 18 Jahre gewesen sein. Im weiteren Verlauf des Projekts wollen wir Kinder und Jugendliche untersuchen, die in Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen waren. Was macht das mit der Gesundheit, wenn man schon sehr früh in solche Strukturen gekommen ist? Die Frage wollen wir beantworten."

Was war die spannendste oder auch überraschendste Erkenntnis aus der Studie?

Im positiven Sinne sicherlich, dass es schon einen Großteil der Betroffenen gibt, die offiziell rehabilitiert sind. Das sind über 80 Prozent derer, die an unserer Studie teilgenommen haben. Und jetzt kommt die negative Überraschung: Etwa 70 Prozent von allen, die mit einer finanziellen Entschädigung sozusagen eine "Wiedergutmachung" erfahren haben, schätzen diese als ungenügend ein. Es gibt also einen sehr großen Teil, der - obwohl formal rehabilitiert - der Meinung ist, das eine Wiedergutmachung in nicht ausreichendem Maße stattgefunden hat. Da muss man im weiteren Verlauf der Studie auch nochmal schauen: Worum geht es da genau? Ist das monetär gemeint? Oder haben die Betroffenen eher das Gefühl, dass sie dafür nicht angemessen gewürdigt und entschädigt worden sind für das, was ihnen widerfahren ist.



Außerdem gab es körperliche Einschränkungen zu sehen, wobei wir die genauen Auswirkungen noch nicht haben. Bei den politischen Gefangenen liegt zum Beispiel doch eine hohe Rate an körperlichen Erkrankung vor - an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Blutzucker, aber auch Krebserkrankungen. Da finden wir erst mal jetzt auf den ersten Blick Werte, die wir in der Allgemeinbevölkerung so nicht erwarten würden. Das muss man vorsichtig behandeln, jedoch sieht man, dass nicht nur die Psyche belastet worden ist, sondern auch die körperliche Gesundheit. Man muss natürlich auch immer sagen, dass das logischerweise nicht alle betrifft. Nicht alle, die wir untersucht haben, sind jetzt krank. Es gibt auch resiliente Menschen, die da wenig oder gar keine psychischen oder körperlichen Folgen fortgetragen tragen haben. Dennoch gibt es deutlich mehr Fälle als in der Durchschnittsbevölkerung. Prof. Stefan Röpke leitet an der Berliner Charité den Forschungsbereich Traumafolgestörungen. Bildrechte: Prof. Stefan Röpke, Charité Berlin

Welche psychischen Folgen melden die Opfer und deren Nachkommen?

Wir sehen erst einmal, dass sehr viele überhaupt eine psychische Erkrankung haben. Knapp 80 Prozent - also doch der größte Teil der Betroffenen - haben irgendeine psychische Erkrankung. Dabei müssen wir uns die Frage stellen, welche Diagnosen bezieht man mit ein? Ist jetzt Zigarettenabhängigkeit eine Diagnose? Deshalb muss man immer genau gucken. Zum Beispiel stehen ganz oben in der Liste Angsterkrankungen. Das ist häufig da. In der deutschen Gesamtbevölkerung sind etwa 15 Prozent von Angsterkrankung betroffen, die Teilnehmer unserer Studie etwa zu 30 Prozent. Man kann also von einer doppelten Rate sprechen. Und das ist mehr, als man erwarten würde. Auch Depressionen treten gehäuft auf.



Auch bei den Nachkommen sehen wir eine Häufung. Aber natürlich die Zahlen sind dann, wenn man sie sich einzeln anguckt, geringer.

Welche gesundheitlichen Folgen melden die Opfer und deren Nachkommen?

Da geht es vor allem um körperliche Beschwerden, ohne dass man einen Grund findet. Es geht also um sogenannte somatoforme Störungen - körperliche Symptome, wie Schmerzen, Durchfälle, Atemprobleme, ohne dass wirklich eine Krankheit gefunden wird, die dahinter steckt. Außerdem gibt es posttraumatische Belastungsstörungen, wo man wirklich Alpträume hat, immer wieder an diese Ereignisse erinnert wird. Das wird bei etwa einem Viertel gefunden. Und in der allgemeinen Bevölkerung würden wir das bei etwa drei Prozent erwarten. Auf die Lebenszeit berechnet kommt z.B. auch Alkoholmissbrauch häufiger vor.



Bei den Nachkommen sehen wir auch eine neue Häufung. Allerdings hätten wir erwartet, dass die Nachkommen noch mehr belastet sind. Wir haben also ähnliche Muster, aber in geringerer Ausprägung.

Vererbt sich das Trauma der politischen Verfolgung – welche genetischen Mechanismen sind da am Werk? Oder sind die Probleme durch die Atmosphäre im Elternhaus auf die nächste Generation übertragen worden, aber keine genetische Vererbung?