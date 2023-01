Der Westen hatte also kapitulieren müssen: Sowohl der Plan einer Vernichtung der Akten als auch der einer Überführung ins Bundesarchiv samt 30-jähriger Sperrfrist waren endgültig vom Tisch. "Der Einigungsvertrag geht vor", musste der Bonner Innenstaatssekretär Hans Neusel einigermaßen zerknirscht einräumen. Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit, nahm die "Bundesoberbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik" ihre Arbeit auf. Ihr Chef wurde erwartungsgemäß Joachim Gauck. Ein Jahr später, am 29. Dezember 1991, trat das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft, in dem nun auch das von den Bürgerrechtlern um Bärbel Bohley stets geforderte Recht auf Akteneinsicht verankert worden war. "Wir konnten uns das als größeres, vereintes Deutschland leisten", resümierte Wolfgang Schäuble 2009. "Hätte die DDR wie Polen oder Tschechien allein den Weg in die Freiheit bewältigen müssen, wäre sie an dieser Form der Vergangenheitsbewältigung womöglich gescheitert."