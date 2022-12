Selbst bis nach Berlin in die Stasi-Zentrale wurde das Leipziger Modell bekannt. Die dortigen Auswerter dokumentierten, dass ihre Leipziger Kollegen "dem Neuen Forum für Schutz gedankt" hatten. Durch Dialog mit den Gruppen müsse "das Vertrauen des Volkes zur Staatssicherheit […] wiederhergestellt werden". Diese Sicherheitspartnerschaft sollte sich in gewisser Hinsicht auch am 4. Dezember bewähren: Es war der Tag, an dem erstmals in der DDR Stasi-Bezirks- und Kreisverwaltungen besetzt wurden. Das Ergebnis war allerdings in Summe ein anderes, als vom MfS erhofft. An diesem Tag drohte die Volksseele überzukochen. Enthüllungen über Aktenvernichtungen und Geldunterschlagungen, zuletzt die Flucht des ominösen Außenhändlers Schalck-Golodkowski am Wochenende zuvor, schienen die Leipziger Montagsdemonstration aus dem Ruder laufen zu lassen. Daran hatte zu diesem Zeitpunkt keiner der politischen Hauptakteure ein Interesse. SED und Opposition hatten sich für den 7. Dezember erstmals zum Runden Tisch verabredet, um den gesellschaftlichen Großkonflikt politisch zu lösen, der letzte SED-Ministerpräsident Hans Modrow hoffte, in diesen Tagen als ehrlicher Makler zu punkten.