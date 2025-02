Im Sommer 1989 erreicht die Zahl der Menschen, die über die bundesdeutschen Botschaften in Prag, Warschau, Budapest, aber auch Ost-Berlin in den Westen fliehen wollen, ihren Höchstwert. Am 22. August muss etwa die Botschaft in Prag wegen Überfüllung für den Publikumsverkehr geschlossen werden.

Schließlich wird die Ausreise der Menschen mit dem berühmten Satz final: "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise ..." – der Rest geht im Jubel unter. Mehr als 4.000 DDR-Flüchtlinge liegen sich im Hof der Prager Botschaft vor Freude in den Armen. Für die Flucht in den Westen müssen sie einiges zurücklassen, darunter auch ihre Autos. Diese bleiben geparkt am Straßenrand oder auf Wiesen und Feldern zurück.

Bildrechte: Dr. Rolf Mahlke "Diese Fahrzeuge bei der Flucht einfach stehenzulassen, war eine sehr bedeutende Sache für die Flüchtenden. Das war ein Heiligtum", betont Rolf Mahlke. Immerhin hatte man zuvor meist lange auf das eigene Auto gewartet. Der studierte Zahnarzt Mahlke reist 1989 ebenfalls über die Prager Botschaft in den Westen aus: "Wir sind mit unserem roten Wartburg 353, den ich abgöttisch geliebt habe, nach Prag gefahren und meinten, ihn nie wiederzusehen." Das sollte sich als Irrtum entpuppen.



Mahlke erzählt, wie seine Eltern im März 1990 einen unerwarteten Anruf bekommen: Sie sollen nun den alten Wartburg abholen. Mittlerweile befindet sich das Fahrzeug in der Nähe von Berlin.

Rolf Mahlke ahnt, dass sein roter Wartburg Teil einer größeren Geschichte ist und beginnt, im Stasi-Unterlagen-Archiv zu recherchieren. Für die überraschende Rückführung des Wagens aus Prag in die DDR ist das Ministerium für Staatssicherheit verantwortlich.

Dass die DDR das Eigentum der geflüchteten Bürger als ihres versteht, legt bereits ein Gesetz aus dem Jahr 1954 fest. Das Vermögen derjenigen, die die DDR "ohne erforderliche Genehmigung" verlassen, soll durch staatliche Treuhänder verwaltet werden. Somit schafft das Regime eine rechtliche Grundlage für die Rückführung der Gegenstände, die "Republikflüchtlingen" gehörten. Wann genau das Ministerium für Staatssicherheit damit beginnt, die Pkw der geflüchteten Bürger wieder in die DDR in großer Stückzahl "rückzuführen", ist nicht ganz klar. Rolf Mahlke erklärt: "Ich konnte bei meinen Recherchen im Bundesarchiv herausfinden, dass die Staatssicherheit schon seit 1988 offiziell gemeldet hatte, dass es ein großes Problem mit den Kapazitäten in einer der Lagerstätten gibt." Möglicherweise hatte das MfS also zu diesem Zeitpunkt schon hunderte Pkw dort gesammelt.

Ab dem Sommer 1989 beginnt dann der Transport von Autos aus der Tschechoslowakei und Ungarn im großen Stil. Der Name der Aktion: "Zündspule". Nun bringt das Ministerium für Staatssicherheit die Pkw von DDR-Flüchtlingen wieder zurück in die DDR. Dazu kommen die an der polnischen Grenze abgestellten Autos, die das MfS ebenfalls wieder einsammelt. Schätzungsweise kommt man so insgesamt auf etwa 2.500 Pkw. Mitunter führt das zu Konflikten: Von Ungarn fordert die DDR die Herausgabe von 300 Autos, die Geflüchtete dort zurückgelassen haben, nach ungarischem Recht gehören die Fahrzeuge aber noch ihren ursprünglichen Besitzern – und nicht der DDR.