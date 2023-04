Der Naturschutz-Eule kann man heute noch an vielen Stellen begegnen: Auf einem Schild in Wald und Flur, an einem Pfosten oder Baum befestigt, erinnert sie an den Naturschutz. Die schwarze Waldohreule auf fünfeckigem gelben Grund ist in den ostdeutschen Bundesländern nach wie vor das Symbol für Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder Landschaftsschutzgebiete.