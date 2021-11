Dazu käme, laut Strauß, dass die Vergangenheit zunehmend in Vergessenheit geriete. Gerade die jüngeren Generation habe kaum noch Bezug zur DDR-Zeit und auch relativ bruchstückartiges Wissen über das, was da passiert sei. "Und das sind alles Gründe dafür, dass man das jetzt durchaus noch einmal intensiver in Angriff nehmen sollte", so der Jenaer Psychologe.