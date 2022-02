Im Herbst 1989 bekommt der Luftschutzbunker eine zusätzliche Aufgabe. Unter dem zunehmenden Druck der Proteste in Leipzig verlagert die Stasi hierher besonders sensible Akten. Tobias Hollitzer gehört zu den Bürgerrechtlern, die später als erste diese Unterlagen sichten. Dabei findet er auch seinen Namen: "Es sind wirklich brisante Dinge dabei gewesen. Wir haben als Bürgerkomitee Listen gefunden, die festlegten, dass – wäre der 9. Oktober nicht friedlich ausgegangen – Oppositionelle und andere in Isolierungslager der Staatssicherheit eingesperrt werden sollten. Diese Listen sind wirklich erst am Vorabend, also in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober erarbeitet worden."