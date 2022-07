1974 unterschreiben die Länder des RGW ein "Generalabkommen über die Zusammenarbeit bei der Erschließung und den Bau einer Erdgasleitung". Die DDR übernimmt einen eigenen Bauabschnitt, 500 Kilometer lang. Er ist das 15. zentrale Jugendobjekt der FDJ und bekommt den Namen: Druschba, zu Deutsch Freundschaft.

Prestige-Projekt für den Sozialismus

Drushba-Trasse: das FDJ-Plakat für den Bauabschnitt der DDR in der damaligen Ukrainischen Sowjetrepublik. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Trasse ist in der DDR ein großes Thema. Ein Job beim Bau an der Erdgasleitung ist eine der wenigen Gelegenheiten, Abenteuer fern ab der Heimat zu erleben und mehr Geld zu verdienen als im Betrieb zu Hause. Doch dass das Vorzeigeprojekt der sozialistischen Staaten Europas nicht nur diese mit Erdgas versorgen, sondern auch den Verkauf sowjetischen Erdgases in den kapitalistischen Westen ermöglichen soll, davon wussten die meisten nichts. Schließlich wurde die Trasse offiziell als die solidarische Leistung der sozialistischen Bruderländer gefeiert. Doch für die Sowjetunion winkten mit dem Verkauf sibirischen Erdgases nach Europa auch westliche Devisen. Und Westeuropa freute sich auf günstige Gaslieferungen aus den sibirischen Weiten.

Werner Heinze, damals Baustellenleiter der "Druschba", dem DDR-Bauabschnitt an der Erdgastrasse "Sojus". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Werner Heinze ist damals 36 Jahre alt und Betriebsdirektor in Bitterfeld. Er geht für fünf Jahre an die Trasse, denn die DDR braucht nicht nur Schweißer. Als Bauingenieur hat Heinze Erfahrung in der Planung und im Aufbau von Werken. Schließlich betreut er als Baustellendirektor den kompletten Bauabschnitt der DDR in der damaligen Ukrainischen Sowjetrepublik, von Krementschuk über Tscherkassy bis Bar.

Natürlich war das Abenteuerlust und es war eine größere höhere Aufgabe, zusammen mit vielen, vielen Menschen. Das war was ganz Neues, eine neue Herausforderung im Vergleich zu dem, was ich bisher gemacht hatte. Werner Heinze, damals Baustellendirektor am DDR-Abschnitt der Trasse

Sojus ist die längste Erdgastrasse der Welt

Schweißerarbeiten am DDR-Abschnitt "Drushba" der "Sojus"-Trasse. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Erdgastrasse "Sojus" wird ein Bauwerk der Superlative: 2.743 Kilometer lang, von den Erdgasfeldern von Orenburg im Süd-Ural quer durch die Sowjetunion bis an ihre Westgrenze. Sie gilt als "Schritt ins nächste Jahrtausend", als Jahrhundertbauwerk. Für die DDR sind im Laufe der Jahre rund 12.000 Menschen vor Ort im Einsatz. Gebaut wird parallel an der Infrastruktur, die so eine Anlage braucht: Straßen, Häuser, und Verdichterstationen - aber auch Kindergärten und Schulen.

Die technischen und logistischen Herausforderungen waren, dass wir für 5.000 Leute ständig alle Unterkünfte transportiert haben, die Baumaschinen, das Baumaterial – alles musste in die Ukraine transportiert werden, also die Logistik war sehr groß. Werner Heinze, damals Baustellendirektor am DDR-Abschnitt der Trasse

Verlauf der "Sojus"-Erdgastrasse mit dem DDR-Abschnitt "Druschba" in der heutigen Ukraine. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Große Rohre in schwierigem Gelände montieren

Die Rohre, die zu verlegen und zu verschweißen waren, hatten einen Durchmesser von 1 Meter 42 – sie wurden aus Italien und Westdeutschland geliefert. Nie zuvor hatte die DDR ein solches Großprojekt im Ausland zu stemmen. Dazu kamen das Klima und die Landschaft. Eisige Winter und Regen, tiefer Schlamm und breite Flüsse schaffen harte Arbeitsbedingungen, vor denen auch Spezialmaschinen kapitulieren. Doch die Trasse gilt als Symbol für die Solidarität und den Zusammenhalt der sozialistischen Staaten.