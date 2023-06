Derweil war mein Vater im großen gemeinschaftlichen Pferdestall angestellt. Das hatte den Vorteil, dass er unsere zwei Pferde täglich sah und auch einspannen konnte. Hans und Lotte, so hießen die Pferde, waren mit ihrem ehemaligen Hof so verbunden, dass sie bei Vorbeifahrt am Haus stehen bleiben wollten. Das Kommando auf dem neuen großen Hof hatte ein LPG-Vorsitzender, der die Leute zur Arbeit einteilte und bestimmte, was gemacht wurde. Er war selbst kein Bauer, sondern hatte eine landwirtschaftliche Schule besucht und sollte sein Wissen nun in der Praxis umsetzen. Außerdem war er in der Partei und war geschult, die Leute richtig anzuleiten.