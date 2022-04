Forschung am Produkt: Wieviel Wasser passt in die Bockwurst?

1977 hat Gisela Übermuth im Labor des Leipziger Schlachthofs angefangen. Bildrechte: Der Osten / Mitteldeutscher Rundfunk 1977 hat Gisela Übermuth im Schlachthof-Labor angefangen, dort sind vor allem Blut- und Fleischproben zu kontrollieren.



Doch es wird auch am Produkt geforscht: "Wir haben geguckt, wieviel Wasser in die Bockwurst passt. Es waren 50 Liter auf 100 Kilo. Das war die Grenze, dann platzte alles auf."

Rekonstruiert wurde auch die ehemalige Pforte mit dem Stadtwappen von Leipzig, inklusive zweier Putten mit Hackebeil und Hackeklotz - Symbole des Schlachthofs. Bildrechte: Der Osten / Mitteldeutscher Rundfunk Außerdem wird der Leipziger Zoo beraten, wo zu einseitig ernährte Tiger unter schlechten Zähnen leiden: "Da haben wir geguckt, was hat Wild für eine Fettsäurezusammensetzung, wie ist das beim Rind, was muss man zusetzen beim Füttern?"



In der Produktion geht es vor allem um Masse, Planerfüllung hat oberste Priorität. Peter Maciej erinnert sich heute noch an die Vorgaben: "Zwischen 98 und 104 Tonnen haben wir praktisch jeden Tag ausgeliefert. Das ist eine ganze Menge, die erstmal produziert werden musste. Niemanden interessierte, ob das ökonomisch geht."

Um die 100 Tonnen Fleisch und Wurst werden zu DD-Zeiten täglich produziert. 1.700 Beschäftigte hat der VEB am Ende. Bildrechte: MDR/Historisches Archiv

Allerdings verschwindet die eine oder andere Lende bereits auf dem Gelände, wie Maciej zugeben muss. Gisela Übermuth kommt in diesem Zusammenhang auf die so genannte Schlaraffenlandstrecke zu sprechen: "Die frische Wurst kam unten aus den Rauchkammern und fuhr in Wagen auf Laufbändern zum Lager." Frische Ware, unwiderstehlich duftend und zum Greifen nah.

1.700 Beschäftigte zu DDR-Zeiten

Das Kombinat ist damals dringend auf Vertragsarbeiter aus Polen, Kuba oder Vietnam angewiesen. Für den Job in Leipzig verlässt Quang Vinh Dao seine Heimat, die noch von Krieg und Armut gezeichnet ist: "Wir haben gesagt, egal wo oder was wir machen, Hauptsache wir können kommen." Schließlich wird er zum Wurstkochen eingeteilt, eine Aufgabe, die er recht ungewöhnlich findet so wie das ganze riesige Fleischkombinat. Dann landet der geschickte Handwerker, der nach Feierabend auch Jeans zu nähen weiß, in der Betriebsschlosserei.

Quang Vinh Dao kam als Vertragsarbeiter aus Vietnam. Er blieb auch nach dem Aus für den VEB und schaffte einen Neuanfang. Bildrechte: Der Osten / Mitteldeutscher Rundfunk Peter Maciej, Gisela Übermuth und Quang Vinh Dao sind drei von ehemals 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nach der Wende ihren Job im Kombinat verlieren. Im Juni 1990 wird der volkseigene Betrieb in Leipzig aufgelöst und in eine GmbH umgewandelt. Einer der größten Fleischverarbeiter, die Südfleisch AG aus München, will einsteigen, um den Markt im Osten zu erschließen. Gisela Übermuth staunt damals, wie schnell die Produktion abgewickelt wird, während Südfleisch auf dem Gelände zwei Zelte aufstellt, um die eigene Ware zum Verkauf anzubieten, "hauchdünn geschnitten", wie sich die Laborantin erinnert: "Das ging mit unserer Wurst nicht, weil die nicht so viele Stabilisierungsstoffe hatte". Dafür machen die "eine stumpfe Zunge".

Die große Pleite nach der Wende

Insgesamt bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Denn es gibt keine Rettung, statt dessen droht laut Medienberichten "eine der mächtigsten Pleiten Mitteldeutschlands". Schließlich wird 1991 einer der größten Schlachthöfe Deutschlands, der gleichzeitig als "einer der größten Umweltsünder der Region" als "nicht förderungswürdig" gilt, geschlossen und von der Treuhand verwaltet. Gisela Übermuth beräumt mit einer Kollegin noch die Laboretage. Alles auf dem verwaisten Gelände scheint ihr auf einmal "liederlich" und "so abgerissen". Den historischen Backsteinbauten auf dem verwahrlosten Schlachthof-Gelände drohte der Abriss. Bildrechte: Der Osten / Mitteldeutscher Rundfunk

Tabula rasa?

Auch wenn Peter Maciej genau wie Gisela Übermuth schnell wieder einen Job findet, zieht es ihn später nochmal auf das marode Areal zurück. In den alten Garderoben sieht der ehemalige Produktionsleiter Arbeitskleidung an den Haken hängen: "Man hat hier ein Drittel seines Berufslebens verbracht und dann haste gesehen, wie schnell das geht: Dass nix bleibt, nur eine Ruine. Das war nicht schön."

Mix aus Backstein- und Plattenbauten Bildrechte: MDR/Historisches Archiv Den Vertragsarbeitern bietet man ein Flugticket und 3.000 Mark an, damit sie zurück in ihre Heimat gehen. Doch Vinh Dao entscheidet sich dagegen. Später gelingt ihm der Neuanfang mit einem Restaurant. Die Bäckerei Perduß verliert zwei Drittel ihrer Kundschaft, besteht aber in der Nachbarschaft, während dem riesigen Schlachthof mit seinen alten Backsteingebäuden der Abriss droht.

Sendezentrale des Mitteldeutschen Rundfunks