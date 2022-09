Bei den nachfolgenden Ermittlungen werden auch der laxe Dienstbetrieb und der übermäßige Genuss von Alkohol vermerkt – an die Öffentlichkeit dringt davon nichts. Ein halbes Jahr nach dem Unglück spricht die Seekammer den Kapitän schuldig am Untergang der "Böhlen" und am Tod der Seeleute.



Die Überlebenden werden mit Sonderurlaub, Geld und kürzeren Wartezeiten auf ein Auto entschädigt. An den Kosten für die Aufräumarbeiten an der französischen Küste beteiligt sich die DDR dagegen so gut wie gar nicht.