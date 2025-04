Bildrechte: IMAGO / Ulrich Hässler

Technikgeschichte Tatra-Straßenbahnen in der DDR

09. April 2025, 12:28 Uhr

In fast allen sozialistischen Ländern kamen die mittlerweile legendären Tatra-Straßenbahnen aus der ČSSR zum Einsatz. Auch in der DDR. In Leipzig verkehrte am 14. Februar 1969 erstmals eine Tatra-Straßenbahn im Liniendienst, am 25. Februar feierten die Tatra-Bahnen in Chemnitz ihren Einstand und am 20. April in Magdeburg. Sie waren aus dem Stadtbild in Ostdeutschland gar nicht mehr wegzudenken. Und fahren mancherorts bis heute.