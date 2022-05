Erfolge und Rückschläge in der Impfgeschichte

Seit dem Experiment des englischen Landarztes Jenner haben Impfungen weit verbreitete Erkrankungen stark reduziert, wie Pocken, Polio oder Tetanus. Letztere Impfung spielte beispielsweise während des Ersten Weltkrieges eine wichtige Rolle. Darauf verweist die Medizinhistorikerin Prof. Caris-Petra Heidel aus Dresden: "So erwies sich die effektive Prophylaxe gefürchteter Seuchen auch im militärischen Kontext als strategischer Vorteil."

Impfungen etwa gegen Grippe und Hepatitis B sind mittlerweile Standard. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich und unerwünschte Nebenwirkungen werden nur in seltenen Fällen beobachtet. Doch es gibt nicht nur Grund zum Jubeln. Denn in vielen Regionen der Erde flammen längst besiegt geglaubte Infektionskrankheiten wieder auf. Jüngst schlug die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef wegen der Ausbreitung der Masern Alarm. 2018 stieg die Zahl der gemeldeten Infektionen laut WHO im Vergleich zu 2017 um 50 Prozent. Weltweit starben 136.000 Menschen daran.

Wie ein neuer Impfstoff entwickelt wird

Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus entfachte einen globalen Wettbewerb. Bildrechte: MDR/MCS Grafik In mehr als 50 Projekten weltweit wurde nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus gesucht. Normalerweise wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, an einem Impfstoff gearbeitet, die Forschung verschlingt mehrere Hundert Millionen Euro: von der Analyse über den Aufbau und die Beschaffenheit des Impfstoffs über Tests an Zellkulturen, Tieren und Menschen bis hin zur Zulassung. "Aber das Entscheidende ist erstens: Wirkt der Impfstoff zuverlässig oder nur manchmal? Und: Ist der Impfstoff unschädlich? Man stelle sich eine Massenimpfung bei Kindern vor, für die das Coronavirus vergleichsweise harmlos ist. Die Impfung darf zum Beispiel bei Kindern keinen Impfschaden verursachen, auch daran muss man denken", so Prof. Leven.