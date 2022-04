Am 2. April 1990 demonstrieren Tausende Studierende in der DDR für mehr Mitspracherecht an Hochschulen und für die Absicherung ihrer Lebensbedingungen. Wegen der anstehenden politischen Reformen fürchten die Studierenden zu wenig Unterstützung vom Staat. So fordern Studierende in Berlin ausreichend erschwingliche Wohnheimplätze und 30 Prozent Stimmenanteil im Senat der Humboldt-Universität. Leipziger Studierende sprechen sich dagegen aus, die Zulassungsbeschränkungen für Studiengänge aufzuheben, weil sie eine Überlastung der Hochschulen fürchten. Bronzerelief am Eingang der Universität Leipzig DDR in den 1970er Jahren Bildrechte: imago images/United Archives

Am 2. April 1963 haben die von Maler Wolf Gerlach (* 17. April 1928; † 12. November 2012) erfundenen Mainzelmännchen ihren ersten Auftritt im Fernsehen. Seit 1963 bis heute wurden rund 65.000 Clips mit den sechs putzigen Zeichentrickfiguren produziert, um Werbung und Programm im ZDF zu trennen. Seit der Einführung des Farbfernsehens 1967 gibt es sie auch in Farbe. Die wichtelähnlichen Trickfiguren namens Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen sind seit Beginn sehr beliebt bei Zuschauern und haben sich zu echten Kultfiguren entwickelt.

Der Vater der Mainzelmännchen Wolf Gerlach in seinem Atelier 2008. In der Hand hält er einen seiner ersten Entwürfe. Bildrechte: dpa

Am 2. April 1947 wird der frühere Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß in Polen vom Obersten Nationalen Tribunal zum Tode verurteilt. Der Galgen, an dem er 14 Tage später hingerichtet wird, steht heute noch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Gefasst wurde Höß 1946 bei Flensburg vom jüdischen Nazi-Jäger Hanns Alexander und der britischen Militärpolizei. Als Kommandant war er von 1940 bis 1943 wesentlich am Aufbau und Betrieb des Konzentrations- und Vernichtungslagers beteiligt. 1943 wurde er ins SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt abberufen, 1944 kehrte er zurück nach Auschwitz und übernahm die Leitung des Massenmords an ungarischen Juden. In Auschwitz wurden mehr als 1,1 Millionen Menschen durch Vergasung, Folter und Arbeit getötet. Der berüchtigte Kommandant des KZ Auschwitz Rudolf Höß (mittig), als er 1946 nach Polen ausgeliefert wird. Bildrechte: dpa