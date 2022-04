Am 28. April 2001 hebt die Sojus-Kapsel T-32 ab, um sich auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS zu machen. Neben den Kosmonauten Talghat Mussabajew und Juri Baturin ist der US-Amerikaner Dennis Tito mit an Bord, der erste Weltraumtourist in der Geschichte der Raumfahrt. Nach zwei Tagen erreicht Tito mit den Kosmonauten die ISS, am 6. Mai landet Tito wieder auf der Erde. Tito zahlt für seinen sechstägigen Aufenthalt im All rund 13,6 Millionen Euro an die russiche Raumfahrtbehörde. Vor seinem Flug musste er eine sechsmonatige Grundausbildung als Kosmonaut absolvieren. Fünf Jahre später fliegt Anousheh Ansari als erste weibliche Weltraumtouristin in den Weltraum.

Ein Offizier der russischen Weltraumbehörde stützt Dennis Tito nach dessen Aufenthalt im Weltraum bei seiner Ankunft in Moskau. Bildrechte: imago/UPI Photo