Ex-Serbenführer Radovan Karadžić muss lebenslang hinter Gitter. Das entschieden UN-Richter in einem Berufungsprozess. Schon 2016 wurde er für den Völkermord in Srebrenica zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Bildrechte: dpa

Am 24. März 2015 zerschellt eine Germanwings-Maschine vom Typ Airbus 320 an den südfranzösischen Alpen. Alle 150 Insassen sterben, darunter 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Nordrhein-Westfalen. Später stellt sich heraus, dass der Co-Pilot unter Depressionen litt. Er brachte das Flugzeug absichtlich zum Absturz, nachdem er den Piloten aus dem Cockpit aussperrte.

Die französische und die deutsche Justiz stellen die Verfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Auch die Klagen der Angehörigen auf Schmerzensgeld werden in mehreren Instanzen abgewiesen. Nach dem Absturz haben mehrere Fluggesellschaften in Europa ihre Cockpit-Regeln verschärft: Zu jedem Zeitpunkt sollen sich immer zwei Crew-Mitglieder in der Pilotenkabine aufhalten.

Die Vergrößerung zeigt die Deutsche Flagge auf einem Wrackteil an der Germanwings-Maschine 4U9525, die auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf zum Absturz gebracht wurde. Bildrechte: imago/photothek

Am 24. März 1999 fliegt die NATO Luftangriffe auf Jugoslawien. Damit greift das Verteidigungsbündnis erstmals in den Kosovo-Krieg ein, der im Februar 1998 begonnen hatte. Der strategische Luftkrieg der NATO auf militärische und zivile Ziele dauert 78 Tage. Dabei wird auch die historische Donau-Brücke in der nordserbischen Stadt Novi Sad zerstört. Ob der Angriff der NATO gerechtfertigt war, ist bis heute umstritten. Bei einer Bombardierung durch die NATO am 1. April 1999 wird die historische Donau-Brücke in der nordserbischen Stadt Novi Sad zerstört. Bildrechte: dpa

Am 24. März 1921 werden die ersten Olympischen Spiele für Frauen in Monte Carlo eröffnet. Mehr als einhundert Athletinnen aus Frankreich, Italien, der Schweiz, Großbritannien und Norwegen gehen in Monaco an den Start. Sie treten vor allem in den Leichtathletik-Disziplinen an. Initiiert werden die Olympischen Spiele für Frauen vom International Sporting Club de Monaco. Zuvor hatte der Leichtathletik-Weltverband IAAF die Teilnahme von Frauen an den Olympischen Spielen 1924 abgelehnt. Eine Kugelstoßerin tritt bei den ersten Olympischen Spielen für Frauen in Monaco 1921 an. Bildrechte: IMAGO / United Archives International